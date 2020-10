Corona Camino med FN fødselsdag

De Forende Nationer fejrer 24. oktober 75 års jubilæum. Men hvad er FN-egentlig og hvilken betydning er organisationen i dag for det internationale samarbejde. De spørgsmål ville et par 3.g klasser på Roskilde Gymnasium gerne have mulighed for at drøfte. Det skete fredag på en Corona Camino, hvor eleverne to og to gik en samtaletur, hvor emnet blev vendt og drejet.