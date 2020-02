Se billedserie Folk stod i lang kø udenfor hos lægen. Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Coranavirus dag to: Køer hos læger og udsolgt på apoteker

Den første person, der blev smittet med coronavirus fra Danmark, bor i Roskilde og havde været en tur i Italien med sin familie. Det betød lange køer hos læger og udsolgt på apoteker.

Den smittede mand kom hjem til Danmark mandag.

Tirsdag begyndte han at vise symptomer og blev testet på Roskilde Sygehus.

Hans kone og søn blev også testet, men de er ikke smittet.

Familien skal være i hjemmekarantæne i to uger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler: Vask hænder ofte

Host eller nys i ærmet

Hvis man har hoste, feber og vejrtrækningsproblemer, og muligvis har været i kontakt med smittede, skal man kontakte egen læge pr. telefon.

Forinden havde han dog nået at være på sin arbejdsplads, hvor flere personer er sendt hjem af frygt for, at de er smittet.

Fundet af virus betød, at der blev holdt krisemøde på Roskilde Rådhus torsdag morgen, og at der senere på formiddagen blev sendt en pressemeddelelse afsted fra kommunen.

Her stod, at den smittede har børn, der er elever på Hedegårdenes Skole.

Roskilde Kommune er i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om at forebygge spredning af smitten.

- Det forekommer selvfølgelig voldsomt, at der er risiko for smitte i Roskilde. Men det er også vigtigt, at vi husker, at vi selvfølgelig har at gøre med en virus, der smitter meget - men den er ligesom andre vira især farlig for ældre og svage mennesker, understreger borgmester Tomas Breddam i meddelelsen.

Symptomer Symptomer på coronavirus er:

Feber

Tør hoste eller vejrtrækningsbesvær.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at opspore om der er andre smittede i Roskilde.





Udsolgt på apoteket Håndsprit, termometre og mundbind er blevet revet ned fra hylderne på apotekerne, og kunderne vrimler ind for at sikre sig udstyr til at undgå at blive smittet med coronavirus torsdag, efter at det var blevet kendt, at en smittet person bor i Roskilde.

Roskilde Avis ringede til souschef på Roskilde Domapotek Benedikte Pedersen, der knap nok havde tid til at tale i telefon på grund af den voksnede kø.

- Vi har stadig håndsprit på lager, men når det er væk, kan vi ikke få fat mere, og det kan andre apoteker heller ikke.

Hun forklarede at varesortimentet simpelthen var udsolgt, fordi folk vil sørge for at have rene hænder, så de lettere undgår smitten.

Souschefen oplyser samtidig, at mundbind har været udsolgt i 14 dage, mens termometrene til at måle feber nu også er udsolgt.

Kø hos læger Patienter, der var nervøse for at være smittet med coronavirus stod i kø udenfor døren hos læger i Roskilde torsdag, da det første gang blev kendt, at en smittet person bor i domkirkebyen.

Patienter med feber var forment adgang og måtte blive udenfor i kulden.

De blev mødt af et stort stopskilt på en plakat, hvorpå der stod:

Grundet udbrud af coronavirus hos en roskildeborger er vi nødt til at indføre telefonvisitation - også i akuttiden. Det er i alles interesse, at vi begrænser smitterisikoen, derfor kan febersyge ikke længere blot møde op og sætte sig i venteværelset med alle andre.

Pres på telefonen Læge Gunver Lillevang fortæller, at hun oplevede ekstra pres på telefonen fra bekymrede mennesker, der havde været udlandet på steder, hvor der allerede var udbrudt coronavisrus og fra folk, der var nervøse over, at virus var kommet til Roskilde.

Selvom telefonerne kimede mere end normalt, så synes Gunver Lillevang, at folk tog situationen rimeligt fredeligt.

Koldt vand og rene hænder Gunver Lillevang råder folk til at slå koldt vand i blodet og at vaske hænderne tit, nu hvor virus er kommet til domkirkebyen.

- Ligesom med andre vira skal man blive hjemme under dynen, så man undgår at smitte andre. Hvis man tror, man er blevet smittet med corona, fordi man har symptomer eller har været sammen med andre, der er blevet smittet, skal man ringe til lægen, siger Gunver Lillevang.

For at undgå bedst muligt at blive smittet, råder hun til, at man vasker hænderne ofte med sæbe, da det er mindst lige så effektivt som håndsprit, der er ved at være udsolgt.

