Comedyklub i Cosmos

KulturCosmos har to af Comedyclubs medlemmer på besøg tirsdag 17. marts klokken 20. Det er Heino Hansen og Steen Molzen. De to har hver sin afdeling af aftenens show. Billetter via kulturcosmos.dk eller ved indgangen fra klokken 19.30. KulturCosmos ligger på Søndergade 13 i Viby i gå afstand fra stationen.