Claus Roager rykker hjem

Bliver i byen

Han har gennem mange år pendlet til lejede lokaler i det indre København, så Claus Roager ser frem til nu at kunne undervise i hjembyen.

- Det giver god mening at være i Roskilde, og vi glæder os til at byde folk velkomne, siger Claus Roager, der nyder professionelt makkerskab med undervisningspartner Susanne Povlsen.