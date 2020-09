Aflagte cykler reddes fra Argos smelteovne og får nyt liv i projekt, der vil sætte nye standarder for genbrug.

Cirkulær cykeløkonomi

Roskilde Avis - 08. september 2020 kl. 13:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere virksomheder i Roskilde er gået sammen med The BikeBuddies om at udvikle et koncept, der tager udgangspunkt i en cirkulær cykeløkonomi, og hvor socialt udsatte borgere reparerer aflagte cykler fra Argos genbrugspladser.

Visionen er at revolutionere genbrug af cykler i Danmark og sætte standarden for en ny og innovativ cirkulær cykeløkonomi.

Ny standard for genbrug Alexander Christrup og Daniel Nanni Serop udgør tilsammen The BikeBuddies, og de er gået sammen med KeepGoing ApS, Argo, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi og Coro, Co-lab Roskilde om projektet "Cirkulær Cykeløkonomi".

Projektet fik i maj 2020 tildelt EU-midler under Innovationsdistrikt Sjælland til udvikling af en cirkulær forretningsmodel med visionen om at revolutionere genbrug af cykler i Danmark og sætte standarden for en ny og innovativ cirkulær cykeløkonomi.

Leveret til døren Forretningsmodellen er at reparere og genbruge aflagte cykler fra Argos genbrugspladser, som så sættes i stand på KeepGoings cykelværksted i Roskilde. Her opkvalificeres socialt udsatte borgere i at reparere cykler med henblik på, at de kan indtræde på arbejdsmarkedet eller tage en uddannelse.

Når cyklerne er klargjorte, leveres de lige til kundens dør. Dermed styrkes forretningsmodellen ved at inkorporere fem vigtige områder, hvor projektet skal skabe værdi: Genbrug af aflagte cykler, økonomisk værdi for de involverede samarbejdspartnere, social gevinst, flere arbejdspladser og en mere mobil tilværelse.

Skal betale sig For medstifter af The BikeBuddies, Alexander Christrup, skal det imidlertid også give økonomisk mening for de implicerede.

- Det skal kunne betale sig for Argo at lade cykler genindtræde i økonomien frem for at lade dem smelte om. Det skal kunne betale sig for KeepGoing at dedikere tid, sved og arbejdskraft i at give cyklerne nyt liv i samarbejde med socialt udsatte borgere. Og så skal det ikke mindst være nemt og kunne betale sig for slutbrugeren at vælge en brugt istandsat cykel, fremfor at købe en nyligt produceret cykel, siger han.

Projektet Projektet er netop nu under fuld udvikling og forventes afsluttet i foråret 2021, og projektet søger stadig videninstitutioner, virksomheder og samarbejdspartnere, som kan være med til at udvikle og styrke konceptet.



