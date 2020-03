Centerchef på RO's Torv bringer selv varer ud til sårbare kunder

Snart vil man se centerchef på RO’s Torv Lisbeth Wilstrup bag rattet i udbringningsbilen, der bringer varer ud til kunderne. Det samme gør de andre ansatte, der til dagligt sidder på centerkontoret.

De har nemlig besluttet, at køre varer ud fra de butikker i centret, der alligevel har åbent. Det sker i samarbejde med Skoda.

Det drejer sig om varer fra Normal, Føtex og apoteket, altså ikke take away.

Hvis man har lyst til at få bragt varerne ud skal man blot skrive til centret, så kommer de hen til hjemmeadressen næste dag.

