Centerchef på RO's Torv Lisbeth Wilstrup kører i øjeblikket selv varerne ud tll kunderne. (Foto: Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Centerchef på RO's Torv: Kunderne er bevægede over vores hjælp

Roskilde Avis - 05. april 2020 kl. 00:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Centerchef Lisbeth Wilstrup fra RO'S Torv vælger i disse dage at tage et helt ekstraordinært samfundsansvar.

Hun og hendes team på centerkontoret har valgt at lægge deres vanlige jobbeskrivelse på hylden og trække i arbejdstøjet for at køre varer ud til kunderne.

- Ordningen er blevet taget helt utroligt godt imod, fortæller Lisbeth Wilstrup.

Hun forklarer, at de er nået ud til præcis de mennesker, de havde håbet på, nemlig dem, som virkelig har brug for hjælp.

- Det rører mig dybt, at vi rent faktisk kan gøre en forskel med vores udbringning af varer, siger Lisbeth Wilstrup.

Med ordningen kommer hun helt tæt på kunderne.

- Vi får et helt specielt indblik i deres hverdag lige nu, og mange af dem befinder sig i en utrolig sårbar situation, siger hun og fortsætter:

- Det er et kæmpe indgreb i folks liv, når man pludselig ikke selv må komme udenfor sit hjem. Så simpel en ting som at handle er noget, som pludselig bliver en stor udfordring for folk. Derfor bliver rigtig mange faktisk også helt bevægede, når vi kommer med varerne ganske gratis.

Hård tid

Lisbeth Wilstrup slår fast, at det er en hård tid for butikkerne på RO's Torv.

- Derfor er det også vigtig, at vi prøver at holde lidt gang i hjulene og gøre noget.

- Som mennesker har vi alle et fælles ansvar, og måske især os, som arbejder med handel, og som kan gøre lidt ekstra for at hjælpe, nu hvor situationen er så svær for alle butikker i hele landet.

På RO'S Torv har butikkerne Føtex, Normal, Matas, Frellsen og Apoteket stadig åbent.

