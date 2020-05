Centerchef håber på 11. maj: RO's Torv klar til åbning

Samtidig er der også ekstra vagter, som skal hjælpe til med at opretholde alle sikkerhedsreglerne i det store center på 43.000 kvadratmeter, hvor et særligt tællesystem sikrer, at der ikke bliver lukket for mange ind på én gang.

- Endelig har vi selvfølgelig meget stor tiltro til, at vore kunder vil gøre alt for at passe på sig selv og hinanden. Når man viser samfundssind, er RO'S Torv et helt trygt sted at handle, siger Lisbeth Wilstrup.