Celina Hartmann skiftede sutten ud med politiskiltet

Roskilde Avis - 11. januar 2020

Celina Hartmann har skiftet ble og sut ud med politiskiltet. Den 34-årige kvinde startede på uddannelsen som pædagog, da hun var 20 år. I dag er hun lokalbetjent i Roskilde.

Uddannelsen på politiskolen tog hun stærkt inspireret af sin mand, der hver aften kom hjem og fortalte om sin spændende dag i politiet. I hendes job som lokalbetjent har hun god mulighed for at bruge pædagoguddannelsen, når hun er ude og tale med børn og lave forebyggende arbejde med unge.

I det hele taget er Celina gået den bugtede vej i stedet for den direkte, for at nå dertil, hvor Roskilde Avis møder hende i dag. Til gengæld har hun oplevet og lært en masse, netop fordi hun er gået sine egne vegne.

Det startede med, at hun sprang fra Handelsgymnasiet, fordi hun spillede golf på eliteplan. Hun brugte så mange timer med golfkøllerne om ugen, at hun ikke havde tid til de mange lektier.

I stedet valgte hun at læse Hf på tre år.

Pædagog ved et tilfælde Celina Hartmann valgte pædagoguddannelsen ved at tilfælde. På Hf fik hun en veninde, der var kommet ind på uddannelsen, og som var helt begejstret. Celina er glad for børn og tænkte, at det lige var noget for hende.

Midt i uddannelsen fik hun sit første barn. Samtidig fornemmede hun, at hun ikke helt brændte for at blive pædagog, men til gengæld for at arbejde med mennesker generelt.

Hun blev gravid igen i slutningen af uddannelsen. Efterfølgende søgte hun ind som trainé hos en ejendomsmægler. Men her fik hun for lav løn og for mange timers arbejde. Derfor passede jobbet ikke med, at hun var mor til to små børn.

Hun startede derfor som fuldtidspædagog i en vuggestue udenfor kommunen. Her var alt kaos, og efter et stykke tid valgte hun at stoppe.

Lidt efter blev hun gravid med familiens tredje barn. Derfor havde hun god tid til at overveje, hvilken karrierevej, hun egentlig havde lyst til at slå ind på.

Drømme om politiskilt Det var på dette tidspunkt, at Selina blev klar over, at hun havde lyst til at søge ind til politiet. Her kunne hun både få lov til at arbejde med unge og lave forebyggende arbejde.

- Det specielle ved politiet er, at hvis man bliver optaget på skolen, så er man sikker på at få en stilling. Samtidig er der mange forskellige karriereveje hos politiet, siger Celina Hartmann.

I dag har Selina arbejdet som lokalbetjent i Roskilde siden efteråret.

- For mig er det både en fordel at komme fra Roskilde Kommune og at have uddannelsen som pædagog.

I sit arbejde brænder hun for de unge og for at komme ud og opfange sårbare børn og unge med problemer.