Carit Pedersen hyldes for sin indsats hos Ældre Sagen i Gundsø.

Send til din ven. X Artiklen: Carit hyldet for corona-indsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Carit hyldet for corona-indsats

Roskilde Avis - 06. april 2020 kl. 03:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Carit Pedersen i Gundsø er blevet hyldet af Ældre Sagen med en blomsterbuket som takt for en ekstraordinær indsats med at hjælpe andre under corona-krisen.

Organisationens landsledelse påskynder de mange initiativer blandt de 20.200 frivillige, der bruger deres kreativitet på at afbøde, hvad corona smittefaren har ført til for de ældre medborgere.

Derfor uddeles hver en blomsterbuket til frivillige, der gør en ekstraordinær indsats for de 890.000 medlemmer.

Mens de normale aktiviteter er lukket til 1. juni, pibler alternative tiltag frem. Ældre Sagen har eksempelvis etableret en ny telefontjeneste, hvor alle kan byde ind og blive Telefonve. Dermed sikres ældre en opringning eller flere, når fysiske besøg fra familie og venner ikke kan finde sted. Flere tusinde har allerede meldt sig for at være med her den første uge.

Lokalt er desuden IT telefonsupport, hvis udstyret står af, og folk har brug for hjælp.

Holder modet oppe

Lisbeth Daugaard, der er formand for Ældre Sagen Gundsø, har indstillet Carit Pedersen med denne begrundelse:

- Han yder en utrættelig indsats for at holde modet oppe på så mange ældre borgere i byen og omegn. Carit står for vores kommunikation på Facebook, Lokalt Nyhedsbrev, Hjemmeside mv.

- Alt hvad Ældre Sagen udvikler af tiltag for sine 890.000 medlemmer og hvad vi selv finder på lokalt, lægger Carit op på Facebook "Jyllinge - løst og fast" osv.

- Senest har han informeret om Telefonvenner og om, hvordan man får den vigtige motion hjemme i egen stue.

Jeg synes virkelig, at han har fortjent denne buket blomster, siger Lisbeth Daugaard