Cafe Korn åbner endnu et spisested i gågaden

Kæden med Korn-restauranter, der allerede har et spisested i Skomagergade 42, overtager nu også den hidtidige lingeri-forretning 'Change' i nummer 2 fra 1. november.

Sådan fortæller Jakob Poulsen, der ejer Korn sammen med sin bror Morten samt forældrene Kirsten og Henrik.

Korn driver allerede en række caféer i flere sjællandske byer samt i Odense, og den nye ottende virksomhed i Skomagergade 2 bliver samtidig starten på et nyt koncept.

- Her skal vi lave kold mad, der er lige til at tage med og spise på vejen sammen med juice eller kaffe, fortæller Jakob Poulsen.

- Vi tror på, at der er et voksende marked for den slags transportable kvalitetsmad, som er let at spise i en frokostpause.

Hovedkontor i Roskilde

Samtidig vil Korn-kæden, der efterhånden har 200 ansatte i sine restauranter, indrette et nyt hovedkontor på 1. sal i Skomagergade 2, fortæller Jakob Poulsen.

Familien er fra Holbæk, men han er flyttet til Roskilde og så mulighederne for en ny forretning her, da han kom forbi og så, at lokalerne ville blive ledige. I løbet af kor tid var en aftale forhandlet på plads igennem erhvervsmægler Jeanne Malev Ebler fra Nordicals i Allehelgensgade.

- Roskilde rummer så mange muligheder, at det er et rigtigt sted til at afprøve vores nye koncept, forklarer Jakob Poulsen.

Han forventer, at den nye café kan være klar omkring årsskiftet, når der har været en måned til at lave om, efter at lingeri-butikken er lukket.