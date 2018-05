C. C Hansen ved den gamle Roskilde Ring, der satte gang i hans drengedrømme. Dem fik han senere opfyldt som formand for dansk motorsport, da de store resultater begyndte at komme. (Arkivfoto: Erling J.)

CC Hansen fylder 75: Han fik fart på racersporten

Roskilde Avis - 06. maj 2018 kl. 00:38 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når advokat C. C. Hansen Roskilde fylder 75 år mandag den 7. maj, bliver han især husket som manden, der fik sat fuld fart på racersporten i hjembyen og hele landet.

Selv om han nu runder et trekvart århundrede, er han dog ikke trillet i garage, men er fortsat formand for Dansk Automobil Sports Unions Eliteudvalg samt den lokale forening Automobil Sports Klubben Hedeland.

Mens han som formand stod i spidsen for den professionelle motorsport i årene 1990-2003, slog danskerne for alvor igennem internationalt.

Flertallet af dem kom oven i købet fra hans hjemby Roskilde, hvilket der også var flere gode forklaringer på.

Le Mans og Magnussen

Netop som C..C. Hansen blev formand, tog eventyret for dansk motorsport for alvor fart.

Først kom John Nielsen fra Vojens i 1990 med en stor Jaguar sportsvogn og vandt verdens hårdeste og største sportsløb 'Le 24 Heures du Mans', i provinsbyen sydvest for Paris.

Senere blev bankmanden fra Hobro, Tom Kristensen den ukronede konge af Le Mans med hele ni sejre i Audi.

Men i hjembyen Roskilde vrimlede det med endnu flere talenter, der alle havde fået deres opdragelse på Viaduktens gokart-bane ved Præstemarksvej.

Først Jan Magnussen, der havde en mislykket tur i Formel 1, men derefter fik en flot karriere i sportsvogne og fik flere Le Mans-sejre i de mindre klasser.

Siden er hans søn Kevin Magnussen fra Roskilde nået, hvad faderen ikke havde held til, at få et gennembrud i Formel 1.

Jason Watt var også et stort talent, der kunne gøre sig gældende, indtil han blev bremset af en trist ulykke på motorcykel.

Senest er det Dennis Lind, der også har markeret sig som en af de stærke kørere fra Roskilde.

Fascineret af ringen

C.C. Hansen var gennem sine mange års indsats for motorsporten i Roskilde og hele landet med til at sørge for de rammer, der skabte de store resultater.

Hans familie havde klemmefabrikken ved Ringstedvej, hvor der nu er bygget store kontorer.

Som dreng drømte C. C Hansen også om komme ind på Roskilde Ring, der var blevet landets store racerbane og endda nåede af afvikle et par løb med store stjerner som Striling Moss og Brabham.

Racerbanen i det, der nu er blevet et fint rekreativt område, spillede en vigtig rolle, da Roskilde blev landets førende racerby - og C. C. Hansen præsident for foretagendet.

Når man møder ham i dag, gør han altid et godt indtryk med sin ordentlighed. Det er ganske enkelt en mand, der indgyder tillid hos andre.

Derfor er han kommet så langt, som det er tilfældet i de 75 år.