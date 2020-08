Turleder for nye indbygger i Søndre Sogn, som deltager i turen ?Fra orgel til øl? er sognepræst Mogens Ohm Jensen. (Foto: Jan Partoft)

Artiklen: Byvandring for nye i Sydbyen

Under overskriften 'Fra orgel til øl' inviterer Jakobskirken alle nye tilflyttere i Roskilde Søndre Sogn til en byvandring, hvor man kan lære sin nye bydel at kende. Det sker fredag 4. september klokken 19.

På den to timers tur kommer man forbi kirkekunst, racerbiler, musikoplevelser, danseteater, spejderliv, discgolf, danseteater og rockmuseum. Lokale fortællere giver en introduktion til de kreative miljøer og stemningsfyldte boligkvarterer, som Sydbyen i Roskilde er så rig på. Til sidst lander vi på Musicon Mikrobryggeri, hvor der skænkes smagsprøver. Her kan du snakke videre med dem, som du har lært at kende undervejs, eller fortsætte turen ud i nattelivet.