Byrådsmedlem Pierre Kary: K måtte redde S og Skt. Josef

Roskilde Avis - 24. juni 2020 kl. 09:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Ved det sidste byrådsmøde i Roskilde var det bemærkelsesværdigt, at vi Konservative måtte frelse Socialdemokratiet fra at stå alene, når det gælder om at redde fremtiden for Sankt Josef Skole og børnene her.

Sådan konkluderer det konservative medlem af byrådet Pierre Kary, der oprindelig var valgt for S.

Han er tilfreds med beslutningen om nu at lave en lokalplan, der giver skolen mulighed for udvidelser på sin nuværende grund for at kunne rumme sine elever. Samtidig skal der i den kommende lokalplan indgå foranstaltninger, så forældrene ikke længere bare kan smide børnene af lige foran skolen og lave trafik-kaos på Frederiksborgvej.

Pierre Kary forklarer om indholdet i den nye plan, der nu skal arbejdes videre med:

- De nye bygninger med otte nye klasselokaler gør det muligt at flytte tre klasser fra lejede lokaler på Præstegården. Samt at flytte børnehaven den anden vej over ved siden af den katolske kirke.

- Desuden udfases de to klasser fra lejede barakker (pavilloner) som er nu placeret i skolegården. Endelig trækkes tre klasser i den internationale skole hjem fra lejede lokalerne på Gråbrødre skole. Kun børnene fra Gråbrødre giver en netto-stigning i det samlede antal elever på Skt. Josef med højst 75 børn på matriklen.

God uddannelse

Om den katolske privatskole Skt. Josef, siger Pierre Kary:

- Man styrke ikke folkeskolen ved at svække privatskoler.

- Sankt Josef leverer en af landets bedste uddannelser til 800 børn, hvoraf de 500 kommer fra Roskilde Kommune. Samtidig findes her over 110 fuldtids arbejdspladser.

- Derfor er skolen på mange måder et aktiv i vores lokale samfund, fremhæver han.

Pierre Kary anerkender de alvorlige problemer med trafikken på Frederiksborgvej for borgerne i området, ligesom man også kan opleve i forskelligt omfang ved andre af skolerne i Roskilde.

- For os er det en forudsætning for en endelig vedtagelse af planen, der giver Sankt Josef skole mulighed for at udvide, at der samtidig gennemføres en mærkbar forbedring for trafikken omkring skolen.

- Nu er processen i gang, så både skolen og forældrene må leve op til de skærpede krav, forklarer Pierre Kary.