Jeppe Trolle (R) er glad for anvendelsen af ny og mere miljørigtig asfalt i Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Byrådsmedlem Jeppe Trolle (R) roser:Grøn asfalt i Hedegade

Roskilde Avis - 14. januar 2018 kl. 00:11

Opkørslen gennem Hedegade fra Byvolden til den gamle Maglekilde Maskinfabrik er blevet asfalteret og er som det første sted i kommunen belagt med miljøvenlig asfalt. Politiker kalder det forbilledligt og håber, der kommer grøn asfalt flere steder i Roskilde

Den historiske gamle Maglekilde Maskinfabrik ligger på en af de stejle skråninger for foden af Roskilde Domkirke. Mens de fleste kun ser facaden af den gamle hovedbygning ud mod Maglekildevej, så er der på bagsiden et lukket område, hvor de gamle maskinbygninger er ombygget og nu huser en håndfuld private virksomheder og private boliger.

For at komme ind til dem skal man fra Byvolden ad Hedegade, der på denne strækning er en privat vej, som i årtier har været belagt med grus. Hvert år forår skulle den repareres for huller efter vinterens ødelæggelser. Men nu er den blevet asfalteret til glæde for alle, der kommer her.

For første gang i Roskilde er anvendt en ny og mere miljøvenlig asfalttype. Produktet hedder BituAsfalt og er udviklet af SuperAsfalt A/S, der er Danmarks nyeste og mest moderne asfaltværk - med Roskilde-virksomheden AluFlam A/S i ejerkredsen.

Tilfreds byrådsmedlem

Med ny teknologi sparer SuperAsfalt atmosfæren for 6.000 tons CO2, hver gang der produceres 100.000 tons asfalt. Det vækker begejstring hos byrådsmedlem Jeppe Trolle (R):

- Nu foretrækker jeg cykelstier frem for veje, men uanset om man kører på cykel eller i bil, så er det jo nødvendigt med asfalt.

- Den nye asfalttype opfylder de politiske mål, vi fik indskrevet i budgetforliget for 2018 i Roskilde.

- Fra kommunerne skal vi presse på for at industrien udvikler mere bæredygtige løsninger og det glæder mig derfor, at det også inden for asfaltproduktion er muligt at sætte positive fodaftryk på det grønne miljøregnskab, siger Jeppe Trolle.

