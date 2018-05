Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlem Jacob Søegaard (V): Det skal være nemt for de ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlem Jacob Søegaard (V): Det skal være nemt for de ældre

Roskilde Avis - 03. maj 2018 kl. 00:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det skal være nemt at bestille mad for de ældre, slår medlem af Social- og Omsorgsudvalget Jacob Søegaard (V) fast, da Roskilde Avis fortæller ham, hvor kompliceret det er at vælge mad i kommunen.

I hvert fald hvis man vil bruge et andet sted end Det Danske Madhus, når man er visiteret af Roskilde Kommune.

- Det kommer helt bag på mig, at det er så svært at vælge en anden udbyder.

Han mener, at det er vigtigt, at man har en fritvalgsordning i Roskilde, så de ældre kan vælge, hvad de har lyst til.

Men det er ikke i orden, hvis det er så kompliceret at vælge et alternativ, at det reelt ikke er en mulighed.

- Det kan ikke være meningen, at det skal være så svært. Hvis det er et problem, så vil jeg tage sagen op, og så skal vi have det løst, hvis det overhovedet er muligt, lover Jacob Søegaard.

