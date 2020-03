Henrik Stougaard (El) mener, at corona-krisen har understreget betydningen af at have et effektivt velfærdssamfund.

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlem Henrik Stougaard: Værdien af et velfærdssamfund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlem Henrik Stougaard: Værdien af et velfærdssamfund

Roskilde Avis - 29. marts 2020 kl. 06:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- For mig er den vigtigste oplevelse under corona-krisen, at vi nu oplever værdien ved at have et velfærdssamfund, der prøver at hjælpe alle. Det gælder både her i Roskilde og på nationalt plan.

Sådan forklarer Henrik Stougaard fra Enhedslisten, der i lighed med de øvrige byrådsmedlemmer, sidder isoleret hjemme og forleden deltog i et virtuelt byrådsmøde fo første gang gennem sine mange år i byrådet.

- Denne gang pumper både stat, kommuner og regioner penge ud for at holde gang i samfundet og gør alt muligt for at holde gang i økonomien. Det er noget helt andet end under finanskrisen for godt 10 år siden. Dengang overlod man det meste til markedet, hvilket selvfølgelig førte til, at de svageste blev ramt unødvendigt hårdt.

- Nu følger alle lande også USA Keynes' økonomiske teorier og bruger mange penge, ligesom man gjorde for at komme over den store krise i 1930'erne.

- Dermed kan corona-krisen få positive følger, fordi vi bliver klar over, hvor afhængige vi er af hinanden, og at vi skal hjælpe hinanden for at klare den. På den måde er ideen om 'den store stat', der skal sikre os alle, kommet tilbage, mener Henrik Stougaard.

For firkantet

- Når borgerne skal acceptere de mange begrænsninger, der nu indføres af hensyn til corona-faren, er det også afgørende, at de giver mening og er helt nødvendige, mener Henrik Stougaard.

- F.eks. mener jeg det er for firkantet at lukke genbrugspladserne helt ned, som man har gjort. Med den rigtige styring på pladserne bør det være muligt, at folk kan slippe af med deres affald. Ellers skaber vi helt andre problemer, der også kan få sundhedsmæssige følger.

- Når vi en gang er kommet igennem denne krise, vil der også komme en regning. Så bliver det helt afgørende, at den bliver fordelt på en social retfærdig måde.

- Sådan gik det ikke efter finanskrisen, og den fejl må vi ikke gentage, mener Henrik Stougaard.

En anden konsekvens er, at der nu findes mange nye digitale løsninger, når folk ikke kan mødes, og en del af dem vil også fortsætte bagefter.

- Men jeg glæder mig nu til at kunne mødes med andre mennesker igen, siger veteranen fra Enhedslisten.

tk