Allerede til jul blev det første terror-spærringer stillet op på Stændertorvet, og nu skal systemet udbygges med en række mobile sikringer, der kan placeres til store arrangementer. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Byrådet tager bevilling igen: Handel må betale terror-sikringen

Roskilde Avis - 01. marts 2018 kl. 01:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes Handelsliv kommer til at betale for de ekstra udgifter på 1,5 mio. kroner til mobil sikring mod terrer i Bymidten og andre udsatte steder.

Et meget stort flertal i byrådet besluttede nemlig onsdag aften at tage pengene til denne udgift fra en bevilling, der ellers var afsat til at udvikle Roskildes detailhandel.

I indstillingen fra administrationen blev der argumenteret med, at den første forudsætning for en god detailhandel og andre attraktioner i byen er, at folk i det hele taget kan færdes trygt.

Den købte alle partierne i byrådet, undtagen den konservative Lars Lindskov, der i øvrigt også er formand for byrådets erhvervsudvalg, hvor flere af handelens folk og andre erhvervs-organisationer er repræsenteret.

Forkert prioritering

- I denne sag laver byrådet en helt forkert prioritering.

- Roskildes handelsliv henter så mange indtægter til byen og skaber så mange lokale job, at det også giver meget store indtægter til kommunen.

- I en tid, hvor butikkerne må slås med stigende konkurrence fra andre byer og centre - samt ikke mindst med nethandel fra udlandet - så har de ikke brug for, at vi gør det sværere for dem.

- I stedet skulle vi gøre mere for at hjælpe dem, for det er også til fordel for hele Roskilde by og kommunen.

- Denne beslutninger går i den helt forkerte retninge efter nogle år, hvor der ellers har været voksende forståelse af detailhandelens vigtige rolle i Roskilde.

- Vi har Sjælland stærkeste handelsby, men det fortsætter ikke, hvis vi laver den slags fejl.

- Her har vi en kortsigtet hovsa-løsning, hvor man lige står og mangler nogle penge et sted og så tager dem fra noget andet og meget vigtigere, forklarede Lars Lindskov.

Pæne blokader

Hans argumenter gjorde dog ikke så stort indtryk på de øvrige partier, der alle gik ind for administrationens oplæg.

Flere af de øvrige lagde vægt på, at terror-sikringen blev udformet på en pæn og æstetisk måde, så det ikke skræmmer folk væk. Det gjaldt f.eks. Evan Lynnerup (V).

Henrik Stougaard (El) anbefalede at inddrage Materielgården, der kan stille med store maskiner, der spærrer effektivt og ikke skal bruges hele tiden.

Jeppe Trolle (R) mente endda, at nogle at terror-spærringerne kunne udformes som legeredskaber, så børnene kunne være her, mens forældrene går i butikker.

tk