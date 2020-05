Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Bymidte får delvis betalingsparkering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bymidte får delvis betalingsparkering

Roskilde Avis - 16. maj 2020 kl. 01:02 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bymidten har p-pladser nok.

Sådan er udgangspunktet for den parkeringsstrategi, som Roskilde kommune arbejder med i øjeblikket. Til gengæld er p-mulighederne ikke udnyttet optimalt.

Der findes cirka 1.500 offentlige og gratis parkeringspladser i bymidten. Langt de fleste er inden for to-timers parkeringszonen.

Roskilde Kommune har fået lavet en analyse over, hvordan p-pladserne bruges i dag. Den viser blandt andet, at der er rift om p-pladserne, da lidt mere end 90 procent bliver brugt, men også at langt de fleste af pladserne kun er optaget i kortere tid end en time.

Men 20 procent af pladserne bliver brugt til langtidsparkering.

En tredjedel af de bilister, de parkerer centralt i byen, fortæller også at de godt kunne tænke sig en mulighed for at parkere længere end de to timer, hvis de både skal købe ind, gå på cafe eller bruge et af kulturtilbuddene.

I forslaget til den nye parkeringsstrategi, skal der indføres delvis betalingsparkering i stil med den der allerede findes på RO's Torv. Her kan man holde gratis i to timer, hvis man vil holde der i længere tid, skal man betale for det.

RO's Torv har dog den fordel at nummerpladerne på alle biler, der kører ind i på torvets p-pladser automatisk bliver scannet. På den måde er det let og effektivt, at sikre at betalingen for den længere parkeringstid sker.

I Bymidten skal betalingen for den ekstra parkeringstid ske via automater eller en app på mobiltelefonen.

Der skal sættes automater op på de store p-pladser som Schmeltz Plads, Stændertorvet, Bønnelyckes Plads og Sankt Ols Stræde.

Hvor der er kantstensparkering, skal det også være let at finde en automat.