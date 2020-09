Byens hus har erstattet infosøjlen på Stændertorvet med et Medborgerskab, som tilbyder flere muligheder til brugerne end søjlen.

Byens hus ved hvor skabet skal stå

Medborgerskabet er en udvidelse af søjlen, da man kan komme under tag, hvor der er plads til meget små møder. Nyt er tankevæggen, hvor man kan dele tanker og delekassen, hvor man kan donere legeredskaber til fælles brug i de nærliggende parker og boldbaner.

Unge og ensomme kan også få glæde af Medborgerskabet, da det giver muligheder for at mødes enten fysisk eller via indholdet i selve skabet.