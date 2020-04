Under corona-krisen opfordrer Kathrine Krone til at komme med gode ideer til Byens Hus og Roskilde Avis. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Byens Hus og Roskilde Avis efterlyser: Andre løsninger til nye tider

Roskilde Avis - 26. april 2020 kl. 03:53 Af Kathrine Krone Laurent sekretariatsleder Byens hus Roskilde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frustration, afsavn og bekymringer. Corona-tiden er en blanding af det værste mareridt og den bedste Hollywood-film. Samfundssind, kreativitet og håb ulmer nemlig også under den golde overflade.

Men vi må hjælpes ad, hvis det skal spire, gro og blomstre. Så fortæl Byens hus, hvad du har hørt?

Måske kommer historien derefter i Roskilde Avis til andres inspiration. Sammen kan vi gøre bandeord til handlekraft.

Hvis du - som jeg - er typen, der bruger emojies, så ved du at der findes et humør-ikon, hvor hjernen på den lille gule smiley springer i luften. Sådan er stemningen for tiden i Byens hus, Roskilde Kommunes moderne medborger- og demokratihus, hvor jeg er ansat som leder.

De 3.000 kvadratmeter midt på Stændertorvet i hjertet af Roskilde er nemlig tømt for liv og aktiviteter fra et utal af ellers så initiativrige medborgere, der havde gang i alt fra kaffe-klubber, et malerværested og netværksmøder til foredrag, forsamlinger om vigtige emner og en messe for samfundets udsatte.

Alt er aflyst på ubestemt tid. Huset er tomt. Det er ikke til at fatte. Øv! er et ord, der i den seneste tid har været skarpt forfulgt af alle mine bedste bandeord. Et faktum, som mine børns nyligt oprettede bandekasse allerede har lukreret en del på. Faktisk i en sådan grad, at Frode på 10 ikke mener, at han nogensinde behøver at få et job.

På hovedet

Men i den seneste uge har noget ændret sig. Noget vigtigt. Efter chokket over festival-aflysningen havde bundfældet sig - eller måske netop på grund af det chok - er en ny erkendelse indtruffet. Og det er hverken resignation eller pyt-knap jeg taler om. Det er snarere kampgejst, handlekraft og rank ryg jeg fornemmer. Det gælder både, når vi taler med husets frivillige, medarbejderne og ikke mindst de initiativtagere, kulturaktører og erhvervsdrivende, som er husets tætte samarbejdspartnere omkring bylivet i Roskilde.

Fremtiden er usikker, men netop derfor kan vi ikke bare lade stå til. Det er de nye løsningers tid. Måske endda de nye muligheder og de anderledes samarbejders tid.

Forleden blev jeg ringet op af Jesper som er frivillig-leder på Roskilde Festival. Han fortalte at festivalen får så mange opmuntrende henvendelser lige nu. Og det var ikke kun "vi ses til næste år"-og "jeg behøver ikke at få refunderet mine billet"-trøstende ord.

Mange spurgte, hvad de kunne gøre nu og her. I dag, i morgen, indtil den næste festival.

Mads - en sej Roskilde initiativtager fortalte hvordan Roskilde Makers var gået i gang med at 3D-printe værnemidler derhjemme om natten imens de sov. Selv har han fået en simpel, og derfor ret genial idé til hvordan ældre uden smartphones og facebook-profiler kan få let tilgængelig underholdning. Men de sidste detaljer skal lige på plads, før enkelthederne om det kan afsløres.

Sig det - Byen lytter

Efterhånden som de handlekraftige historier plumpede ned som saftige appelsiner i Byens hus turban, er det gået op for mig, netop hvor vigtigt det er, at vi deler disse historie om løsninger med hinanden nu, hvor fremtiden ser mærkelig mudret ud. Det er nu vi skal se glimt af håb og handlekraft. Nu vi skal inspirere hinanden til at gøre en forskel.

Derfor er Byens hus nu gået sammen med Roskilde Avis om at efterlyse de sjove, kreative og geniale ideer, som I sidder med derude.

Giv os et tip, send os et navn, prik til en ven, som har gang i noget godt. Lad os inspirerer og investere i hinandens ideer og gå-på-mod. Sig det højt. Sig det til Byens hus. Send en mail til byenshus@roskilde.dk