Byen set fra en kørestol: Som midlertidigt handicappet kæmper Tina Thorsted sig rundt

Roskilde Avis - 11. januar 2020 kl. 00:02 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tina Thorsted, der er indehaver af modebutikken Schack & Thorsted på RO's Torv, vandt årets handicappris 2018 for at have skabt et arbejdsmiljø med plads til særlige behov i sin forretning.

Købte sin kørestol Efter en operation i foden er butiksindehaveren nu selv havnet i rollen som borger med særlige behov - i hvert fald for en periode.

Eftersom kommunen ifølge Serviceloven ikke har pligt til at stille hjælpemidler til rådighed ved midlertidige funktionsnedsættelser, har Tina Thorsted selv måttet købe sig en kørestol.

- Jeg kunne have lejet én, men jeg skal også have opereret den anden fod, når den første er helet, fortæller butiksejeren, der nu har fået chancen for at opleve Roskilde set fra en kørestol.

- Om nogle uger kan jeg rejse mig igen - men det er der mange, der ikke kan, siger Tina Thorsted, der har måttet sande, at det nu tager hende 35 minutter at komme fra stationen til Stændertorvet.

Nyt blik på byen

I Hersegade skråner gadeniveauet tilsyneladende så meget, at hun konstant kom til at køre ud i rendestenen.

Den midlertidigt handicappede opfordrer ikke til at lave hele byen om, men opfordrer beslutningstagere til at kaste et nyt blik på byens begrænsninger for borgere, der er dårligt gående.

- Jeg taler ikke om, at brostenene skal rives op, for de er smaddercharmerende. Men det er værd at tænke over, hvad vi ellers kan gøre for at gøre Roskilde til at blive en bedre by at være handicappet i. Det er måske tid til, at nogen satte sig ned og tog en runde i Roskilde i kørestol, siger hun.