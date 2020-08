Se billedserie Beboere i Svogerslev frygter, at den historiske kro bliver lukket, så en ny ejer kan lave boliger.

By frygter for sin kro: Ejer har planer om at lave boliger

Roskilde Avis - 13. august 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Svogerslev frygter at miste deres kro, fordi en ny ejer har planer om at ville lave hele komplekset om til boliger.

Den lokale befolkning vil dermed miste et vigtigt samlingssted, og indenfor restaurationsfaget vil et velrenommeret uddannelses- og spisested forsvinde.

Da den nye ejer i maj overtog bygningerne i den næsten 300 år gamle historiske kro, blev det proklameret, at selve restaurant-driften skulle fortsætte, mens værelsesfløjen skulle indrettes til ungdomsboliger og to tilstødende huse på Kirkevej til seniorboliger.

Den hidtidige kromand Kim Frost indgik en aftale om at fortsætte driften, men han måtte opgive igen - uden at det er kendt, om årsagen hertil var ændrede vilkår eller andet.

Kontrakt til 2022 Nu leder ejeren efter en ny forpagter, der kan drive kroen videre på tilsyneladende overkommelige vilkår. Det kan f.eks. ske sammen med en anden restaurant, så ejeren på den måde opnår en rationalisering ved at drive flere køkkener samtidig.

Men da interesserede i Svogerslev selv henvendte sig til den mægler, der står for udlejningen, fik de at vide, at sådan en aftale kun skulle løbe til udgangen af 2021. Derefter var det planen også at lave selve kroen om til lejligheder.

Kroen skal bevares Roskilde Kommune er imidlertid afvisende overfor planer om at lukke den gamle kro for at indrette alle bygningerne til boliger.

Den nye formand for Plan- og Teknikudvalget Jens Børsting (S) fremhæver, at et samlet byråd netop er blevet enig om en helhedsplan for Svogerslevs udvikling i de kommende år.

- Heri indgår kroen som et vigtigt mødested og samlingspunkt, som den jo har været i flere hundrede år - sammen med kirken ved siden af.

- I kommuneplanen er det bestemt, at der skal være restaurations-erhverv i kroen. Det ønsker vi absolut ikke at ændre på, siger Jens Børsting.

Roskilde Avis har gentagne gange henvendt sig til kroens nye ejer for at få en kommentar, men han er endnu ikke vendt tilbage.