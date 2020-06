Arkivfoto Foto: Jens Wollesen

Butikstyve hos Bauhaus blev til røvere

24. juni 2020

Tirsdag eftermiddag klokken 15.30 anmeldte personalet fra byggemarkedet Bauhaus i Trekroner, at to udenlandske mænd var mistænkt for at have stjålet varer fra byggemarkedet

De mistænkte havde nu sat sin ind i en bil på parkeringspladsen, hvor en politimand i sin fritid greb ind og efter at have identificeret sig som politimand forsøgte at standse deres flugt ved at tage bilnøglen ud tændingslåsen. '¨ Herunder blev han slået et par gange i ansigtet af den ene mistænkte, og postyret i forbindelse hermed resulterede i, at flere stimlede sammen om de mistænktes bil, så de forblev på stedet indtil politiets ankomst.

Politiet kunne herefter foretage anholdelse af to mænd på 32 og 33 år fra Litauen, der blev sigtet for røveri af motorolie og fire dufttræer til en samlet værdi af 210 kroner og for vold mod en politimand.

Da de to litauere anvendte vold for at sikre sig de stjålne varer, betragter politiet sagen ikke blot som butikstyveri, men som et røveri.

De to mænd er fortsat i politiets varetægt og vil senere blive fremstillet i grundlovsforhør.