En butikstyv der have været i aktion hos Heroines på Stændertorvet, blev afsløret af butikkens ekspedient, da hun mødte tyven efter arbejdstid. (Foto: Jan Partoft)

Butikstyv stoppet efter lukketid

Da en ekspedient fra Heroines på Stændertorvet var på vej hjem torsdag aften genkendte hun en kvindelig kunde, der tidligere på dagen havde stjålet flere smykker fra forretningen. Ekspedienten var hurtig til at konfrontere kvinden, der dog i første omgang nægtede at have stjålet fra butikken.