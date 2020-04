Her er det dametøjsbutikken Nada?s, der hjælper herrebutikken Zanders ved at låne en rude til reklame ud.

Butiksejer i Roskilde:Forretninger og kunder hjælper hinanden

- Butikkkerne skal hjælpe hinanden, og kunderne skal huske at købe lokalt, fortæller en af tøjbutikken Zanders ejere Daniel.

Han ringede glad til Roskilde Avis, fordi han netop havde oplevet, at andre butikker og virksomheder havde sagt ja til at hjælpe ham.

Han og hans partner Martin Rosenberg har af sikkerhedsmæssige årsager midlertidigt valgt at lukke butikken i Algade. Til gengæld er deres lokale webshop stadig åben.

Det ville de gerne gøre opmærksom på, og derfor har de spurgt forskellige i gågaden, om de kunne få lov til at få reklame for deres butik op i andres vinduer. Og det har de fået flere gange ja til.

- Jeg synes, det er godt, at butikker kan støtte og hjælpe hinanden, det har vi brug for i denne tid, hvis vi skal bevare vores lokale butiksliv, siger Daniel Præst.

Butiksejeren opfordrer samtidig kunderne til at fortsætte med at handle lokalt i denne svære tid.

Enten ved at møde fysisk op eller ved at købe ind i butikkernes netforretninger.

For selvom nogle af byens butikker enten har lukket eller kortere åbningstider, så har mange af dem stadig denne ekstra indkøbsmulighed.

Coronatid gør kreativ

Mange butiks- og restaurantejere forsøger i denne tid at være kreative for at få varerne ud til kunderne, når nu enten butikken har lukket, eller folk bliver hjemme.