Buksetyv hos Eventyrsport

Påskelørdag var en 21-årig mand fra Roskilde på besøg hos Eventyrsport i Algade. Her fandt han tre par bukser, som han kunne lide. Måske afskrækkede den samlede pris på 5.297 kroner ham. I stedet for at lægge bukserne tilbage, valgte han at gemme dem under sit eget tøj, og forlade butikken.