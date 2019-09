Se billedserie De øvrige forligspartier på Roskildes rådhus skal også være med til at bestemme, når der foretages ændringer i årets budget. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Budget-partier venter med spareplan-2019

Roskilde Avis - 17. september 2019 kl. 09:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Partierne bag Roskildes budget for indeværende år i 2019 venter lidt med at færdiggøre den spareplan, der ved at stoppe for endnu ikke igangsatte projekter eller ansættelser skal give en samlet gevinst på op mod 40 millioner kroner.

På et møde mandag på rådhuset blev forligspartierne - S, V, DF, K og R - enige om dette. Dermed får de alle mulighed for at overveje en ekstra gang, om alle de 'opbremsninger', som administrationen nu har foreslået, bør gennemføres.

Ved at bremse op allerede nu håber det store flertal i byrådet, hvor kun Enhedslisten og SF står udenfor dette års budget, at det ikke bliver nødvendigt at gå lige så hårdt til væres for næste år i budgettet for 2020, hvor der foreløbig er lagt op til en stor besparelse på mindst 125 mio. kroner, i forhold til det automatisk fremskrevne budget.

Politisk indrømmelse

Denne fremgangsmåde, hvor alle forligspartier nu skal godkende de enkelte besparelser i 2019-budgettet, er en politisk indrømmelse fra borgmester Tomas Breddam og hans socialdemokratiske flertal i byrådet.

I første omgang havde han tænkt sig at gennemføre denne 'opbremsnings-runde' som en ren administrativ sag uden politisk godkendelse, hvilket heller ikke havde været ulovligt.

Men efter kraftig kritik fra andre forligspartier, der ville være med til at godkende ændringer i det budget, som de havde været med til at vedtage, blev det også sådan. Dermed har Breddam foreløbig vist, at han også er klar til at lytte til en begrundet kritik.

Alt andet ville også have været et brud på den 'politiske grundregel' om, at de partier, der indgår et forlig, skal være enige, før det kan ændres.

tk