Restaurant Bryggergården har besluttet at fortsætte med begrænset kraft trods coruna-virus.

Bryggeren skænker stadig øl

Roskilde Avis - 12. marts 2020 kl. 16:33 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Restaurant Bryggergården, der i folkemunde altid hedder 'Bryggeren', kan tørstige roskildensere stadig få skænket en øl med en bid brød til under corona-epidemien.

Restauratør Toni Minke og hans folk har besluttet fortsat at holde åbent, da stedet ikke er så stort, og man derfor godt kan overholde loven, om at der kun må være under 100 samlet på ét sted.

- Vi lukke ikke flere folk ind, og sørger for at de kommer til at sidde med passende afstand, så det fortsat er forsvarligt, siger Toni Minke.

- Nu skal vi sørge for, at det store flertal af roskildensere, der ikke er syge eller dårlige, fortsat kan komme ud i byen. Livet skal jo gå videre, mener restauratøren, der har valgt at se lidt positivt på det hele.