Brev til minister afvist, men: SF fik taget kontanthjælp op

SF's medlem af Roskilde Byråd Tina Boel fik afvist sit forslag om at skrive et brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen for at få fjernet nedskæringerne i kontanthjælpen.

Men til gengæld skal problemerne i Roskilde på dette område nu behandles i Social- og Beskæftigelsesudvalget, hvilket hun dog selv endte med at stemme imod.

Tina Boel fremhævede i sit oplæg, at en række lokale familier, der i forvejen ikke har for meget, nu må klare sig for op til 2.500 kroner mindre om måneden. Det går især ud over børnene i disse familier.

Hendes forslag om et brev til beskæftigelses-ministeren, der også er sendt fra andre kommuner, blev desuden støttet af Enhedslisten og Radikale.

De tre partier har til samment 4 ud af byrådets 32 medlemmer.

De borgerlige partier V-K-O, der har gennemført det såkaldte 'kontanthjælps-loft' i Folketinget, ville slet ikke være med til at sende sådan et brev. De mener, det er forkert, fordi lovændringen nu tvinger flere i arbejde.

Sendt i udvalg

Socialdemokratiet i Roskilde, der med 16 mandater har flertal helt alene, foreslog derimod, at sagen skulle sendes til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Borgmester Joy Mogensen ville ikke være med til noget, som hun opfattede som 'et landspolitisk parade-forslag'. Men det lokale regeringsparti vil gerne se på, hvad kommunen konkret kan gøre for at hjælpe nogle af disse familier og specielt deres børn.

Eksempelvis kan det være øget kommunal støtte til, at børnene kan gå til fodbold, spejder eller deltage i andre aktiviteter, selv om deres forældre ikke selv har råd til at betale for det.

På den måde kan børnene undgå at blive helt isolerede fra deres jævnaldrende kammerater.

Forskellige forslag

Sammen med Enhedslisten De Radikale og alle tre borgerlige partier - i alt 15 mandater - stemte Tina Boel imod, at hendes forslag på den måde røg i udvalg.

- Jeg mener, at borgmester Joy Mogensen ikke kan behandle mit forslag på den måde. Hun burde have delt sagen i to.

-Så kunne vi dels stemme om et brev til ministeren eller ej, og dels om et udvalgsarbejde med de konkrete problemer i Roskilde, forklarer Tina Boel.

Hun opfatter beslutningen om at se på sagen som 'en syltekrukke'. Desuden burde problemerne så også diskuteres i Skole- og Børneudvalget, mener Tina Boel.

