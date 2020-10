Bredt borgerligt valgforbund: DF, LA, NB og DV samlet

Forrest fra venstre de fire partiformænd: Jan Herskov (DF), Hans Petter Dalen (LA), Hans Eiler Hammer (DV), Kim Lindberg (NB). Bagest fra venstre spidskandidaterne: Lars-Christian Brask (LA), Christian Arendorf (DV) og Lars Holst Kruse (NB), mens Merete Dea Larsen (DF) ikke kunne være tilstede.

Roskilde Avis - 16. oktober 2020

Hele fire borgerlige partier i Roskilde har indgået teknisk valgforbund op til næste kommunevalg i efteråret 2021.

På den måde vil de undgå stemmespild, idet stemmer afgivet på et parti, der ikke får nok til at komme ind, overgår til et af det andre.

I valgforbundet indgår, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarks Vision, og de ventes tilsammen at kunne hente nok stemmer til at få 3-4 pladser i Roskilde Byråd, der i alt har 31 medlemmer.

- Der er utvivlsomt forskelle på partiernes politik, og det skal vi markere hver i sær, siger Hans Petter Dalen, formand for Liberal Alliance.

- Vi har fra LA's side et ønske om at samle et bredt borgerlig valgforbund som alternativ til det store parti i blå blok. I byrådet har vi meget stor tillid til Merete Dea Larsen og Dansk Folkeparti, og vi ser nu frem til at udvikle et godt samarbejde med Nye Borgerlige og Danmarks Vision.

Samme positive opfattelse af samarbejdet med Lars Christian Brask og Liberal Alliances bagland, har Merete Dea Larsen ved flere lejligheder givet udtryk for, og hun ser ligeledes frem til det videre samarbejde og hilser Danmarks Vision og Nye Borgerlige.

Glæde og taknemlighed

Formanden for Danmarks Vision Roskilde, Hans Eiler Hammer, udtrykker glæde og taknemlighed over at være med i valgforbundet.

- Som et nyt parti har vi selvfølgelig vores mærkesager som vi ønsker at markere os på. Vi har allerede sat sammen et stærkt hold. Men ingen skal være i tvivl om, at vi vil gøre vores til, at de punkter, vi er blevet enige om, bliver synliggjort i praktisk politik til borgernes bedste.

Nye Borgerliges spidskandidat Lars Holst Kruse er heller ikke i tvivl om, at samarbejdet vil styrke Nye Borgerlige mærkesager som f.eks. integrations-området, hvor der er også er god enighed i forbundet.

Partierne er blevet enige om en række fælles punkter, som de alle vil arbejde for at få gennemført i Roskilde Byråd efter Kommunalvalget 2021. Det gælder lige fra, at der ikke må komme skattestigninger, til at der kun skal gives de lovpligtige integrationsydelser, en styrkelse af nær- og lokalpoliti, øget indsats mod hærværk og vandalisme samt bedre betingelser for iværksætterne.

VK-samarbejde

De to traditionelt store borgerlige partier Venstre og Konservative har allerede indgået et valgsamarbejde til det kommende valg.

- Men jeg synes, det er godt, at der nu bliver samarbejde på højrefløjen, så vi ikke får noget 'stemmespild' på den borgerlige side. Det øger chancerne for et 'system-skifte væk fra det røde flertal' ved valget, siger den konservative leder i byrådet, Lars Lindskov.

Ved sidste kommunevalg i 2017 opnåede de borgerlige partier i Roskilde Byråd følgende antal pladser: 6 til Venstre, 3 til DF og 2 til De Konservative.

Siden er Lars-Chr. Brask skiftet fra Venstre til Liberal Alliance, og De Konservative har fået tilgang af Pierre Kary fra Socialdemokratiet.