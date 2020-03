Artiklen: Breddam prøver at holde: Åbent for torvehandelen

Roskildes borgmester Tomas Breddam prøver i øjeblikket at holde åbent for torvehandelen på Stændertorvet trods den igangværende corona-virus.

- Jeg håber virkelig, at det kan lykkes. Roskildes torvehandel er jo en livsbekræftende aktivitet, der fortæller, at vores by endnu ikke er helt død. Derfor vil det også være et vigtigt signal til de øvrige handlende og gæsterne, som kommer hertil.

- Naturligvis skal torvehandelen afvikles med alle mulige sikkerheds-foranstaltninger, så folk hverken står for mange eller for tæt.

- Men efter min bedste vurdering, kan det aldrig være farligere at mødes for at handle i fri luft på torvet, end at gå ind i et supermarked, hvilket regeringen jo udtrykkelig giver lov til i sine seneste retningslinjer.