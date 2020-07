Breddam ønsker tog til folket: Roskilde: 72.500 i døgnet - Køge Nord: 5.200 i døgnet

Se billedserie 72.500 tager hver dag toget fra Roskilde-området, hvor der bor mange mennesker og kommer folk til fra et stort område. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Roskilde Avis - 08. juli 2020 kl. 17:44 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg troede, at ideen med kollektiv trafik var at få folk til at køre med toget. Derfor burde togene vel også køre, hvor der bor mennesker, men sådan er det altså ikke i øjeblikket.

Roskildes borgmester Tomas Breddam er både forundret og chokeret over, at DSB i sin nye køreplan lader de fleste ic-tog til Jylland køre over den nye station i Køge Nord, hvor der næsten ikke er nogen passagerer.

Ifølge prognosen for 2022 ventes kun 5.200 i døgnet for Køge N..

Til gengæld kører de fleste toge uden om en af landets største stationer i Roskilde med 72.500 daglige passagerer, som sjællandsk jernbaneknudepunkt. Det samme gælder i øvrigt også for Høje-Taastrup, hvor stationen er opsamlingssted for S togs-nettet på Vestegnen.

Endnu mere vanvittigt bliver det, når prognosen 10 år senere i 2032 viser en endnu større forskel. Her ventes kun 6.400 daglige passagerer på Køge Nord og hele 81.700 i Roskilde

- Sammen med borgmester Michael Ziegler vil jeg blive ved med at argumentere med DSB for at få dem til at sende flere af de ic-tog over Roskilde og Høje-Taastrup. Her har vi et passager-grundlag på flere hundrede tusinde, som man nu forsømmer, mener Tomas Breddam.

Mangler forbindelser Den nye station i Køge Nord på linjen mellem København og Ringted er placeret langt udenfor byen i et område, hvor der overvejende er transport- og lager-virksomheder. Her bor ikke mange potentielle passagerer, og den har kun én overgang til S-togs-linjen mellem København og Køge.

Derimod er det almindelige jernbanenet ved Køge med forbindelser til både Roskilde, Næstved samt Rødvig og Faxe Ladeplads foreløbig ikke forbundet med den nye station. Dvs. at passagerer herfra først skal skifte til S-tog på den gamle Køge station for at komme ud til Køge Nord.

De to borgmestre fra Roskilde og Høje-Taastrup, Tomas Breddam og Michael Ziegler, har dermed gode argumenter på hånden, når de nu ønsker flere og bedre ic-tog ad den gamle hovedlinje over Roskilde.

Selvfølgelig under den forudsætning, at DSB er interesseret i at sælge billetter til mange mennesker i de områder, hvor togene kører igennem.