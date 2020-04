Borgmester Tomas Breddam håber på at få genindført fysiske møder i Roskilde kommune - men det bliver ikke med et komplet byråd foreløbig.

Breddam ønsker partier bedre med: Roskilde genindfører fysiske møder

- Jeg ønsker at inddrage de øvrige partier i byrådet mere i alle de vanskelige beslutninger, som vi i øjeblikket skal træffe under corona-krisen, siger borgmester Tomas Breddam (S).

- Jeg forestiller mig, at vi kan være i byrådssalen, så der er god plads til at kunne sidde med tilstrækkelig afstand.

Tomas Breddam håber samtidig, at kommende møder i byrådet også kan foregå fysisk for at få en bedre debat. Det kunne f.eks. organiseres gennem et 'clearing-system' hvor partierne kun sender få repræsentanter - men respekterer det antal mandater, som de repræsenterer.