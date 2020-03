Borgmester Tomas Breddam er klar til at bruge ekstra penge på anlægsarbejde for at holde gang i firmaer og arbejdspladser. (Foto: Mie Neel) Foto: Mie Neel

Breddam ønsker lokale job:Roskilde fremrykker anlæg

Roskilde Avis - 28. marts 2020 kl. 11:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskilde vil også fremrykke lokale anlægsopgaver, så vidt det er muligt, for at sikre lokale arbejdspladser og firmaer, siger borgmester Tomas Breddam.

Han er positiv overfor den aftale, som Kommunernes Landsforening og regeringen netop har indgået om at fjerne det såkaldte 'udgiftsloft'. Det satte en øvre grænse for, hvor mange penge kommunerne måtte bruge på nye anlæg om året.

Denne aftale var oprindelig lavet for at hindre en 'overophedning' af dansk økonomi. Men under den corona-krisen gælder det nu helt omvendt om at få sat gang i så meget som muligt for at redde virksomheder og job fra at forsvinde, når samfundet i vidt omfang er gået i stå.

- Jeg har bedt forvaltningen i Roskilde Kommune om at undersøge, hvilke muligheder vi har for at fremskynde arbejde, der alligevel skulle laves i 2021 eller 2020 til at blive sat i gang så hurtigt som muligt. Det kan f.eks. være asfaltering af cykelstier, reparationer af dårlige fortove, udbedring af veje eller istandsættelse af skolerne, forklarer Tomas Breddam.

Kan låne

Resultatet af denne gennemgang skal så forelægges ved næste møde i det centrale Økonomiudvalg, hvor lederne af alle byrådets valgte partier deltager.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor det gælder om at holde gang i virksomheder og arbejdspladser.

- Hvis de forsvinder nu under corona-krisen, bliver det meget sværere at få økonomien og samfundet i gang bagefter. Derfor er det i allerhøjeste grad i kommunens interesse, forklarer Tomas Breddam.

- Eller sagt på en anden måde: Hvis kommunen kan bidrage til at holde liv i de gode skatteydere blandt firmaer og lønmodtagere, så er der også flere penge til at sikre velfærden efter krisen, mener borgmesteren.

Han er heller ikke bleg for, at Roskilde kommune nu låner flere penge til nye anlægsarbejder, som aftalen mellem regering og KL også åbner op for.

- Selv om vi ikke har så stor likviditet netop nu, så er Roskilde jo en velstående kommune, når man f.eks. ser på værdien af alle vore ejendomme. Derfor vil det faktisk være meget fornuftigt at låne nu for at afbøde en økonomisk krise, siger Tomas Breddam.

Pølser til svømmehallen

Et af de store anlægsarbejder, der kører i øjeblikket, er bygningen af den nye svømmehal ved siden af Roskilde Badet.

Her fortsætter arbejdet i øjeblikket, efter at byrådet netop har bevilget næsten 50 millioner ekstra til at dække tidligere fordyrelser og forsinkelser på projektet.

Da arbejdet for kort tid siden blev genoptaget efter en ny plan, som vicekommunaldirektør Martin Lindgren og entreprenørerne i fællesskab har strikket sammen, blev det markeret med pølser til alle bygningsarbejderne.

Byrådet måtte dog pænt blive væk fra arrangementet pga. corona-faren.

tk