Roskilde skal være samlingspunkt for alle mulige forskellige aktiviteter, der kan understøtte den levende handels- og kulturby. Foto: Jan Partoft

Breddam lover støtte til: En handelsby med liv

Roskilde Avis - 22. juli 2020 kl. 03:26 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Tomas Breddam (S) er meget bevidst om, at kommunen også på længere sigt må hjælpe og støtte, hvis Roskilde efter corona-krisen skal bevare sin position som en stor handelsby fyldt med liv.

Han har drøftet situationen med både de lokale erhvervs-organisationer, kulturlivet samt andre dele af Roskildes omfattende foreningsliv. Forude venter nu efter sommerferien forhandlinger med byrådets øvrige partier om kommunens økonomi i 2021 og de efterfølgende år.

- På kort sigt har kommunen gjort, hvad vi kunne ved at sætte ekstra arbejde i gang med vedligeholdelse og andre nødvendige arbejde for at sikre arbejde til de lokale håndværkere og vise forståelse for mange firmaers vanskelige situation. F.eks. at stoppe opkrævningen af leje fra fortovs-restauranterne i den periode, hvor de var tvunget til at holde lukket, hvilket jo slet ikke gav mening, forklarer han.

For borgmesteren med hele byrådet og kommunen er handelsliv og den øvrige oplevelses-økonomi i Roskilde fortsat helt afgørende, hvis man skal bevare de mange arbejdspladser og indtægter i denne sektor. Det er nemlig ikke nogen selvfølge, selv om den værste corona-krise nu ser ud til at være overstået.

Må skabe liv

Corona-lukningen bl.a. ført til, at net-handelen er vokset langt hurtigere og mere, end de hidtidige prognoser havde forudset. Det rammer omsætningen i Roskildes fysiske butikker, men de er nødt til at deltage i denne nye aktivitet, for den forsvinder aldrig igen.

- Som kommune kan- og skal vi jo ikke styre det private erhvervsliv. Men vi kan sikre rammer og starte initiativer, der hjælper Roskildes handelsliv, forklarer Breddam.

- Således har vi gennem byrådets erhvervsudvalg, med formand Lars Lindskov (K) i spidsen, allerede langt op til at støtte flere begivenheder i Bymidten efter sommerferien.

- Meningen er at få flere folk til Roskilde, hvor de kan få spændende oplevelser - og samtidig handle i forretningerne, bruge vore restauranter og besøge nogle af byens mange fine attraktioner.

- Kommunen kan hjælpe til med at få de forskellige initiativer til at spille sammen, så et besøg i Roskilde handler om mere end indkøb, café-besøg, musik eller underholdning. Vi skal bruge hele pakken for at blive rigtigt attraktive, fortæller borgmesteren.

Undgå turist-fælder

Tomas Breddam har også bemærket tendensen, hvor flere og flere af byens butikslokaler bliver optaget af spise-steder samt it- og net-butikker.

- Vi skal være glade for, at nye vil ind i byen. Men vi skal også være opmærksomme på, at her fortsat skal være både forretninger med daglig- og udvalgsvarer. Ellers er der en fare for at ende som 'turist-fælde', som almindelige kunder så ikke mere gider besøge.

- Alsidigheden og attraktionen skal sikres, hvis positionen som vigtig handels- og kulturby med stor omsætning og mange ansatte skal bevares.

Tomas Breddam vil nu fortsætte sin dialog med Roskildes forskellige erhvervs-organisationer samt byrådets partier for at finde frem til den bedste rolle for kommunen i denne proces.

tk