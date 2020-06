Se billedserie Lars-Chr. Brask lignede en anglo-saxonisk mafialeder. Han havde beholdt solbrillerne på, fordi han netop har været gennem en øjenoperation. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Brask gør Roskilde til LA-højborg - 150 til grundlovsmøde ved Ragnarock Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brask gør Roskilde til LA-højborg - 150 til grundlovsmøde ved Ragnarock

Roskilde Avis - 05. juni 2020 kl. 14:05 Af Torben Kristensen Foto: Anders Ole Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlem Lars-Chr. Brask, der i denne valgperiode er skiftet fra Venstre, er nu i fuld gang med at gøre Roskilde til en ny højborg for Liberal Alliance, i kraft af sine evner og ressourcer.

Tendensen var meget tydelig, da patiet som det eneste i Roskilde holdt et rigtigt grundlovsmøde, hvor 150 deltagere var mødt frem på den røde løber foran rockmuseet på Musicon. Her var så god plads, at de kunne holde rigelig aftand under halvtaget med form som en stor LEGO-klods.

Ganske vist var deltagerne troppet sammen fra en stor del af Sjælland, men partiets landsformand Alex Vanopslagh var også med til at give format til arrangementet.

LA-afdelingen i Roskilde er den næststørste i hele landet efter København, og en række af de lokale medlemmer glædede sig over det gode fremmøde. De ser nu gode chancer for et gennembrud ved kommunalvalget i efteråret 2021 med en eller flere mandater i byrådet.

Bordtennis bag jerntæppet

I sin tale fremhævede Brask Grundlovens paragraf om, at enhver har pligt til først at forsørge sig selv og sin familie, før man skal bede om hjælp fra andre i samfundet.

- Jeg mener, det er godt for os alle, når enhver gør sig umage med at gøre noget, fremfor bare passivt at vente på at få hjælp fra det offentlige.

- Min liberale overbevisning går helt tilbage til den tid, hvor jeg var stor knægt. Dengang var jeg faktisk rigtig god til bordtennis, som altid har været en stor sport i Roskilde.

- Vi kom også på ture til de daværende kommunistiske lande Østtyskland, Polen eller Tjekkoslovakiet bag jerntæppet. Hos de unge der oplevede jeg, hvad det betyder, hvis man ikke tør sige sin mening. Men også når der er mangel på det meste, fordi ingen gør en ekstra indsats, uhvis de ikke selv kan få noget ud af det.

- Siden dengang har jeg ikke været i tvivl om, at jeg hører til på den borgerlige-liberale fløj, og det udtrykkes nu bedst gennem Liberal Alliance, forklarede Lars-Chr. Brask.

Tydelig med selvironi

Partiets unge landsformand Alex Vanopslagh demonstrerede også, hvorfor han efter katastrofe-valget for et år siden omgående afløste den gamle 'ledelses-bande', omkring Samuelsen-familien og Simon Emil.

Med tydelige referancer til digterpræsten Grundtvig, der var en af Juni-grundlovens fædre, fik han forklaret, at coronaen ikke må føre til mere stat og mindre frihed for den enkelte.

Efter han opfattelse er Mette Frederiksen og det røde flertal i fuld gang med det i øjeblikket, under dække af at sikre befolkningen imod corona.

Hans tale var tydelig, til tider morsom og heller ikke uden den selvironi, der gør, at man kan holde ud at høre på det. Det fremkaldte da også solide klapsalver flere gange.

Ved LA-mødet på Muscion talte også lederen for den liberale tænketank CEPOS, Martin Aagerup.