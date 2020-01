Som nyt byrådsmedlem for Liberal Alliance vil Lars-Chr. Brask arbejde konstruktivt med at finde løsninger for Roskilde. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Brask efter sit skifte fra V til LA: Roskildes problem er trafikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brask efter sit skifte fra V til LA: Roskildes problem er trafikken

Roskilde Avis - 08. januar 2020 kl. 18:11 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskildes største problem er dårlig infrastruktur og trafikken. Vi skal have noget mere asfalt, så der kan komme kunder til byen og flere indbyggere her til.

For Lars-Chr. Brask er det et hovedpunkt i den politik, som han nu ønsker at stå for i Roskilde Byråd, efter at han i november skiftede fra Venstre til nu at repræsentere Liberal Alliance.

Helt generelt ønsker den tidligere finansmand at lave en overordnet og pragmatisk plan for Roskildes udvikling - fremfor at grave sig langt ned i enkeltsager.

Da Brask kom tilbage fra Storbritannien til Roskilde i 2005, faldt valget på Venstre, fordi Anders Fogh efter hans opfattelse stod for en dynamisk politik.

Ved valget i 2013 kom Brask første gang i byrådet, og i 2017 blev han genvalgt med fjerdeflest stemmer - efter Joy Mogensen (S), Bent Jørgensen (V) og Merete Dea Larsen (DF).

Topstyring i detaljer Når Lars-Chr. Brask skal forklare sit partiskifte, går ordene 'topstyring helt ned i detaljerne' hele tiden igen.

- Jeg ønsker i stedet politisk ledelse, hvor man opstiller nogle fælles mål, men samtidig har tillid til, at de enkelte folkevalgte selv kan finde ud af at arbejde for det.

- Problemet findes nok i de fleste partier, men det gavner ikke tilliden til de folkevalgte som selvstændige og tænkende væsner.

Når Brask nu som enlig repræsentant for LA i byrådet kan anlægge en anden linje, nævner han en række sager fra den forløbne periode.

- I diskussionen om infrastruktur og trafik til- og fra Roskilde er vores vigtigste problem vejene til Køge og specielt Ringsted, hvor folk holder i lange køer hver dag. Men her fik jeg af V-gruppen besked om, at den vigtigste prioritering var en forbedring af A6, så folk fra Jyllinge kan komme hurtigere til Roskilde og Trekroner.

Dyrt børnehus Et andet punkt, hvor Brask har været uenig, er det nye børnehus i Algade 31, hvor aftenskolerne tidligere havde til huse.

- Jeg mener ikke, der var noget stort behov for det. De penge kunne være brugt bedre og anderledes, når man ser på, hvordan kommunens økonomiske situation er i dag.

- I stedet kunne lokalerne lejes ud til erhverv på dette attraktive sted, midt på hovedgaden. Så havde man fået indtægter ud af det hvert år - fremfor udgifter.

Boliger ved højskolen Et tredje punkt, som der var uenighed om mellem Brask og flertallet i V-gruppen, var anvendelsen af grunden ved den gamle højskole på Frederiksborgvej.

- I det nye projekt gives plads til 32 pct. bebyggelse, mens den tidligere lokalplan gav 25. Når man ser konkret på de to projekter, er der ikke tale om nogen forringelse, og i sådan en sag bør man se på Roskildes overordnede interesser fremfor hensynet til en lille gruppe naboer.

- Vi ønsker flere gode kunder til byens forretninger og nye betalingsdygtige skatteydere til kommunen. Så må vi også sørge for, at de kan få et sted at bo.I det mindste bør man da se på sådan et projekt og evt. komme med forslag til forbedringer. Det går ikke bare at afvise det på forhånd, siger Lars Chr. Brask.

Nye forslag Han ønsker nu som enlig LA'er at kunne påvirke nye forslag beslutningerne ud fra en konkret og konstruktiv synsvinkel.

- Vi skal altså have gang i Røde Port-projektet igen, så der kommer mange nye boliger og jobs til på dette sted.

- En anden vigtig opgave er at få et nyt vikingeskibs-museum samt det manglende besøgscenter ved UNESCO-domkirken. Roskilde har meget store uudnyttede muligheder for turisme med sine enestående seværdigheder, og det skal vi også leve af i fremtiden.

Endelig vender han igen tilbage til infrastruktur og trafik:

- Jeg ved godt, at asfalt måske lyder kedeligt. Men det er altså nødvendigt, så vi kan komme rundt i kommunen, hvor cykel og kollektiv transport langt fra er tilstrækkelig i alle tilfælde.

tk