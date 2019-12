Se billedserie Brand og Ambulancestation står der i den gamle lygte på Beredskabsstationen ved Vindingevej. Den er lavet af en gammel smed, hvis søn var brandmand, og har været med helt fra den gamle brandstation i Skt. Ols Gade, hvor Roskilde Museum nu har indrettet sin hovedbygning.

Send til din ven. X Artiklen: Brandfolkenes lygte lyser igen Roskilde Brandvæsen selvstændigt på ny fra nytår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandfolkenes lygte lyser igen Roskilde Brandvæsen selvstændigt på ny fra nytår

Roskilde Avis - 30. december 2019 kl. 11:57 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På hjørnet af Roskildes Beredskabsstation ved Vindingevej hænger en gammel lygte for byens brandvæsen. Den har været med helt fra den gamle brandstation i Sukkerhuset i Skt. Ols Stræde, hvor Roskilde Museum nu har sin hovedbygning.

Da Roskilde Brandvæsen i 1986 skulle flytte til sin kommende station, blev den karakteristiske smedejernslygte pillet ned af den gamle brandmand Ebbe Bødker, der også sørgede for at få den op igen på det nye sted.

Lygten lyser stadig fint og er på den måde et rammende symbol på, at Roskilde Brandvæsen nu genopstår fra nytår som en selvstændig enhed indenfor kommunen. Det sker efter et mislykket eksperiment med Østsjællands Beredskab, der var en hård omgang for domkirkebyens kvalitetsprægede brandvæsen.

For år tilbage fandt nogle skrivebords-genier i København ud over, at det skulle være en fordel med store enheder til brandslukning og beredskab, så Roskilde blev sat sammen med en række andre kommuner i Østsjælland. Men i praksis kom det aldrig rigtigt til at fungere, fordi der var alt for store kulturelle og politiske modsætninger.

En hård periode

Derfor besluttede Roskilde Byråd allerede sidste år at genoprette sit meget velfungerende kommunale brandvæsen, og det bliver nu en realitet fra nytår.

I spidsen står fortsat den 50-årige Lars Robétjé, der har været chef for det lokale brandvæsen - og i den seneste periode også hele Østsjællands Beredskab - siden han i 2009 afløset Carsten Iversen, som havde reddet foretagendet fra en truende lukning.

- Vi har været gennem en hård periode, hvor vi prøvede at få den nye konstruktion til at fungere, forklarer Lars Robétjé.

Selv har han i perioder arbejdet over 60 timer om ugen, uden nogen fast arbejdstid, i sit forsøg på at få det til at hænge sammen.

- Men der var alt for mange modsætninger og politiske hensyn, som trak i hver sin retning. Derfor gik det ikke, fortæller han.

Nyt udstyr

- Nu glæder jeg mig til, at vi igen kan koncentrere os om hovedopgaven, som det er at sikre Roskildes borgere i tilfælde af brand og hjælpe på alle andre måder, f.eks. i tilfælde af truende oversvømmelser ved fjorden.

I den lange usikre periode er der ikke foretaget mange investeringer, men nu køber Roskilde Brandvæsen igen moderne sluknings-køretøjer, og mandskabet bliver sendt på nødvendig videreuddannelse, så man bedre kan løse opgaven.

Ud over den store brandstation ved Vindingevej med flere sluknings-kolonner, har brandvæsenet også en lille station i et nedlagt mejeri lige syd for Jyllinge. Her findes også en brandbil og tankvogn klar til at komme hurtigt frem i nærområdet.

Færre opgaver

Roskilde Brandvæsen har nu 150 medarbejdere. Heraf er en tredjedel frivillige, en tredjedel er ansat på deltid, og den sidste tredjedel arbejder på fuld tid.

Ved de forskellige rationaliseringer om ændringer er der også afskediget folk, hvilket Robétjé beklager meget.

- Men vi har jo også fået færre opgaver, efter at f.eks. tilkalde-udrykninger til private hjem er overgået til Hjemmeplejen.

- Den ordning stammede fra den tid, hvor vi havde ambulancer med sundhedsuddannet personale. Nu gav det ikke så meget mere mening at sende fire granvoksne brandmænd ud i en stor bil, fordi der er kommet så gode tekniske hjælpemidler, som de andre også kan anvende lige så godt.

En født formand

I det genopståede kommunale brandvæsen er borgmester Tomas Breddam (S) 'født formand' for Beredskabskommissionen. Her sidder også de to byrådsmedlemmer Jens Børsting (S), der er tidligere politichef, samt Merete Dea Larsen (DF).

Desuden er der repræsentanter for Roskilde Handel, Erhvervsforum og byens store lokale boligselskab.

Den traditionelle nytårsparole 31. januar om formiddagen får i år en helt særlig klang. Så nedlægges Østsjællands Beredskab officielt og afløses af det genopståede Roskilde Brandvæsen.

tk