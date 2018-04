Brand i leaset bil

En 30-årig mand fra Rødby er sigtet for at have sat ild til den bil, han havde leaset. Brandstiftelsen fandt sted natten til tirsdag på en p-plads ved Ågerup. Brand blev opdaget af en, der hørte et brag og så flammerne fra bilen. Da brandvæsnet havde slukket ilden, skønnede politifolkene på stedet, at branden var påsat. En time efter branden blev den 30-årige anholdt.