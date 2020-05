Brag i Æblehaven

Lørdag formiddag fik politiet flere anmeldelser om, at der blev affyret nogle kraftige kanonslag i Æblehaven. Politifolkene, der undersøgte sagen i området, hørte fra flere bekymrede forældre, at deres børn var bange for de høje brag. Det lykkedes ikke for politifolkene at finde ud af, hvem der havde affyret de ulovlige kanonslag, da ingen havde set gerningsmændene. Politiet får jævnligt anmeldelser om brag fra kanonslag i området. Politiet prøver nu med hjælp af boligselskabet at finde de mulige gerningsmænd til de høje brag.