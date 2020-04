Borgmester vil hjælpe festival: Behold billetterne til næste år

Roskildes borgmester Tomas Breddam opfordrer nu borgerne til at hjælpe Festivalen på alle måder. F.eks. ved at beholde de billetter, de er købt i år, frem til næste år, sådan som der er mulighed for.

- Festivalen betyder utroligt meget for Roskilde, og vi kan slet ikke undvære den kulturelle og økonomiske indsprøjtning, som den sikrer til kommunen. Derfor skal vi gøre alt, hvad der er muligt, så den er bedst muligt sikret til at komme gennem et år uden nye indtægter. Når de slipper for at refundere billetter, er det en let og effektiv måde til at hjælpe, siger Tomas Breddam.