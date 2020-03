Borgmester Tomas Breddam er glad for, at kommunens ansatte handlede med ro og overblik, da Corona-virussen kom til Roskilde. (Foto: Jan Partoft)

Borgmester om virus i byen: Stolt af Roskildes ansatte

Sådan siger borgmester Tomas Breddam, efter at Roskilde var den første by i landet, hvor man konstaterede et tilfælde af den nu verdensomspændende epidemi.