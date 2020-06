Borgmester om reserveplan i 1. div. Nyt superstadion er stadig målet

Borgmester Tomas Breddam vil fortsat bygge i Rådmandshaven for at skabe bedre forhold til de lokale fodboldklubber. (Foto: Mie Neel)

- Vores mål er fortsat i samarbejde med private investorer at få opført et nyt superstadion, der lever op til alle kravene i topfodbold, og som desuden kan bruges til store musikbegivenheder og andre arrangementer.

Sådan forklarer Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) under diskussionen om en midlertidig plan B for at modernisere den gamle idrætspark i Rådmandshaven, der ikke længere kan få dispensation til 1. divisions-fodbold, hvis der stadig bliver brug for det.

- En by af Roskildes størrelse bør havde et moderne stadion, der kan leve op til nutidens krav for tilskuere og alle andre brugere af sådan et sportskompleks, fortsætter Breddam.

- Nu er vi så godt stillet, at en af landets mest effektive bygherrer Hans-Bo Hyldig bor i kommunen og er interesseret i at gå ind i sådan et projekt. Det bør vi kunne udnytte til fælles bedste, og kommunen er fortsat i en god dialog med ham, forklarer borgmesteren.

- Så vi arbejder videre med en række ændringer, som skal indføjes i det første projekt. Derfor bliver det også nødvendigt med en helt ny lokalplan, så der kommer til at gå flere år, før det kan stå klar, siger Tomas Breddam.

Plan B til 1. division

I mellemtiden forberedes en plan B med en mindre modernisering af den gamle idrætspark i Rådmandshaven. Her skal laves bedre lysanlæg og varme i banen, så den også kan bruges mere om vinteren.

Begge dele er nødvendige, hvis FC Roskilde overlever i sin svære kamp for at undgå nedrykning, så der også i næste sæson skal spilles fodbold på 1. divisions-niveau i byen. Roskilde Idrætspark har allerede fået dispensation fra disse krav igennem flere sæsoner, og det kan ikke mere forlænges.

De små 10 millioner til dette arbejde bliver taget fra de billige, nye lån, som kommunen nu har fået lov til at optage for at sætte mere sving i beskæftigelsen oven på corona-krisen.

Hvis FC Roskilde trods alle gode håb ikke overlever i 1. division, bliver det ikke nødvendigt at gennemføre denne modernisering nu, og så kan pengene spares i denne omgang.

Bruges af flere

Borgmesteren afviser at stadion-planerne - både i den store og lille version - skulle være kommunal støtte til et enkelt privat foretagende, nemlig FC Roskilde.

- Et nyt superstadion kan jo anvendes af alle Roskilde-klubber, der har brug for det.

- Nu er Roskilde KFUM efter et fantastisk og målbevidst arbejde gennem mange år netop rykket op i 2. division. Det viser, at både bredden og toppen trives i vores lokale fodbold. Derfor har klubberne også fortjent ordentlige forhold med et nyt stadion, som samtidig kan bruges til mange andre gode arrangementer for byen, mener Tomas Breddam.

