Gennnem flere år er der ofret mange penge på at indrette lokalet under den gamle byrådssal til restaurant-virksomhed, men hidtil er det ikke blevet til mere end til et skilt, der nu er pillet ned igen. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester ønsker: Beskeden café ind i det gamle rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester ønsker: Beskeden café ind i det gamle rådhus

Roskilde Avis - 10. januar 2018 kl. 00:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) har ikke opgivet ideen med at få åbnet en café i det gamle rådhus ved Stændertorvet, hvor der allerede er indrettet et kommunalt forsamlingshus til mange forskellige arrangementer.

Men det bliver i langt mere beskedent omfang, end der var lagt op til i første omgang. Her havde restauratøren fra Moehr i Skomagergade fået en kontrakt om både at lave gourmet-mad og billige kaffe til forsamlingshusets gæster men valgte at springe fra, da det ikke kunne hænge sammen økonomisk.

Kommunen havde forlangt en høj husleje, fordi der allerede er brugt adskillige millioner på at indrette lokalet under den gamle byrådssal til restauration. Men køkken og omklædnings-faciliteterne er til gengæld ikke lavet, så det er praktisk muligt at drive en fornuftig forrretning, har flere af byens restauratører konkluderet, efter at de har set på forholdene.

Inspireret af biblioteket

Den lokale fagbevægelse, der har kokke og tjenere som medlemmer, har også været på banen og advaret kommunen imod at give indirekte støtte til en ny forretning, som vil konkurrere med eksisterende restauranter, der giver sine ansatte overenskomstmæssig løn.

Flere lokale restauratører og erhvervsdrivende har også været bange for, at kommunen pumper så mange penge i en ny café, at det bliver konkurrence-forvridende og 'social dumping' i forhold til deres virksomheder.

Joy Mogensen forklarer nu, at hun har lyttet til kritikken og ønsker en form for social-økonomisk virksomhed i lighed med den café, der i dag findes på Roskilde Bibliotek.

- Her kan man få lidt kaffe, kage og små retter til at spise. Men udbuddet og betjeningen kan slet ikke sammenlignes med professionelle og faglærte, så derfor bør det heller ikke blive nogen direkte konkurrent, siger hun.

I første omgang vil borgmesteren nu sætte en uvildig til at vurdere, hvilken husleje kommunen egentlig kan forlange for de dyrt indrettede lokaler, hvis det skal kunne fungere.

tk