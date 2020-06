Borgmester i spidsen af S

Ved det sidste valg i 2017 var han ikke blandt partiets topscorere, og han kom til som vikar for et år siden, da den store stemmesluger Joy Mogensen pludselig foretrak at blive minister.

En hård opgave

Dermed er Tomas Breddam et vigtigt skridt nærmere til at kunne fortsætte som borgmester i en af landets store byer, selv om han også får en hård opgave med at sikre sig et nyt flertal.