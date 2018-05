Borgmester Joy Mogensen har besluttet sig for at deltage i åbningen af den ombyggede moske i respekt for de Roskilde-borgere, der har denne trosretning. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester får garantier: Joy møder op til moské-åbningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester får garantier: Joy møder op til moské-åbningen

Roskilde Avis - 09. maj 2018 kl. 09:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) har efter lange forhandlinger tirsdag aften med bestyrelsen for byens nyombyggede moské i Allehelgensgade besluttets sig for at møde frem ved den officielle indvielse torsdag den 10. maj.

- Jeg havde stillet dem nogle afgørende spørgsmål, som jeg fik tilfredsstillende svar på, fortæller Joy Mogensen.

- For det første forholdet til den tyrkiske stat og det nuværende regime under præsident Erdogan, der undertrykker og fængsler modstandere uden beviser og rigtige retssager. Det ramme både socialdemokratater og mange andre kritiske mennesker i Tyrkiet, hvor demokratiet er ved at blive sat ud at spil.

Lokal kontrol

Bestyrelsen for Roskilde Kulturforening, der har stået for ombygningen af det gamle autoværksted i baggården ved Allehelgensgade 11 til et moderne kompleks, har nu forsikret borgmesteren om, at de har den afgørende kontrol med, hvad der foregår i den nye moské.

Selv om en fond med deltagelse af den tyrkiske statehar betalt nogle af de 20 millioner til byggeriet, har de selv den afgørende kontrol lokalt.

Således kan de afvise en ny immam, hvis de mener, at han ikke kan leve op til deres demokratiske ønsker i Roskilde. De er også med til at godkende, hvad han skal sige i sin ugentlige fredagsbøn.

- Måske vil nogle kalde mig naiv. Men jeg vælger altså at tro på mine medborgere her i Roskilde. Jeg har kendt flere af dem gennem adskillige år, og de gør en god indsats for en demokratisk holdning samt integrationen i vores kommune, siger Joy Mogensen.

Garanti mod ambassadør

Desuden har borgmesteren fået garanti for, at hun ved indvielsen ikke på noget tidspunkt skal optræde sammen med Tyrkiets ambassadør. Dermed undgår hun at blive sat i forbindelse med den officielle repræsentant for det nuværende Erdogan-regime.

- Naturligvis vil jeg gerne trykke ham i hånden. Alt andet vil jo være uhøfligt - ligesom de religiøse fanatikere, der ikke ønsker at give kvinder hånden.

Respekt for medborgere

Den anden grund, til at Joy Mogensen nu efter store overvejelser alligevel deltager i moske-indvielsen, er en respekt for de medborgere, der har denne trosretning.

- Vi har jo religionsfrihed, så alle mulige har ret til at udøve deres tro. Det er også grunden til, at Roskilde Kulturforening i det hele taget har fået lov til at foretage denne ombygning af kommunen.

- Jeg betragter moskeen som et rent religiøst anliggende, og når de har lovet ikke at lave propaganda for en udemokratisk regering, er det i orden med sådan en forsamlingsfrihed.

- Som borgmester for hele Roskilde vil jeg ikke vende ryggen til disse medborgere. Det vil være et helt forkert signal.

- I stedet for skal vi mødes og sige vores ærlige mening til hinanden. Det er respekt for demokratiet og religionens plads indenfor det, mener Joy Mogensen.

tk