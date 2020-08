Borgmester Tomas Breddam er allerede blevet testet for corona og opfordrer andre i Roskilde til at gøre det samme. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester efter corona-udbrud: Hellere være lidt overforsigtig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester efter corona-udbrud: Hellere være lidt overforsigtig

Roskilde Avis - 16. august 2020 kl. 14:11 Af Foto: Jens Wollesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi må hellere være lidt overforsigtige og tage ekstra sikkerhedsforanstaltninger frem for at gøre for lidt.

Læs også: Børneinstitution ramt af corona

Sådan siger Roskildes borgmester Tomas Breddam (S), efter at det lørdag aften kom frem, at der er konstateret corona hos en ansat i Børnehuset Trekroner.

Efter samråd med sundhedsmyndighederne har kommunen lukket institutionen fra mandag morgen og indtil videre.

De 20 ansatte og 80 børn fra børnehuset opfordres til at lade sig teste for corona - eller de skal holde sig hjemme i en uge, så man på den måde kan konstatere, at de ikke er blevet smittet.

Udbruddet kan også få betydning for familier, venner og bekendte til de 100 mennesker, der har deres daglige gang på institutionen.

Foreløbigt er det op til dem selv, om de vil lade sig teste og få et hurtigt svar - eller afvente i en uge og se, om der sker noget.

Er blevet testet

- Fra kommunens side vil vi gøre alt, hvad der er muligt for at få inddæmmet dette udbrud, så det ikke bare får lov til at brede sig, forklarer Breddam.

Han bor selv i Trekroner og er naturligvis berørt af, at det nu er alvor med smitten så tæt på.

- Jeg er allerede selv blevet testet for corona og vil opfordre andre til at gøre det samme. Det er både let og hurtigt, men især er det dejligt, at man slipper for at gå rundt i nagende uvished, siger Tomas Breddam.

tk