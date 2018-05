Roskildes ombyggede moske genåbnes den 10. maj, men borgmester Joy Mogensen har endnu ikke afgjort, om hun vil deltage. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Borgmester Joy før indvielse af moské: Lægger afstand til diktatur

Roskilde Avis - 07. maj 2018

Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) overvejer i øjeblikket, om hun vil deltage i den officielle genåbning efter ombygningen af Roskildes moské i Allehelgensgade 11 torsdag den 10. maj.

På den ene side ønsker hun ikke at være sammen med den tyrkiske ambassadør, fordi han er repræsentant for et diktatorisk regime, der undertrykker og fængsler tusinder, som er uenige med den nuværende præsident Erdogan.

Blandt dem er Joy Mogensens socialdemokratiske partifæller, kritiske journalister og mange andre, der dømmes uden nogen beviser.

På den anden side vil hun gerne vise, at alle de indbyggere af tyrkisk oprindelse, der i Roskilde støtter det lokale demokrati og arbejder for at blive integreret i byen, er meget velkomne.

- Jeg vil ikke tages til indtægt for regimet i Ankara. Men jeg vil gerne vise, at alle vore flittige og demokratisk sindede Roskilde-borgere med tyrkisk baggrund er meget velkomne i vores by, forklarer hun.

Møde med bestyrelse

Derfor har borgmesteren nu bedt om et møde tirsdag med bestyrelsen for Roskildes Kuilturforening, der har stået for den store ombygning af moskeen.

Her vil hun præsentere sine betingelser for at deltage ved genindvielsen af den nye moske som officiel repræsentant for Roskilde kommune.

