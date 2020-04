Borgmester Tomas Breddam på Stændertorvet, der fortsat er et af de afgørende omdrejningspunkter for handels- og kulturlivet i Roskilde. Foto: Jan Partoft

Borgmester Breddam:- Vi skal leve af handelsbyen

Roskilde Avis - 19. april 2020

Når Roskilde er en velstående og velfungerende by, hvor mange har lyst til at slå sig ned, skyldes det ikke mindst et stærkt handels- og kulturliv, derunder også en omfattende musikscene.

Borgmester Tomas Breddam (S) og med ham et stort flertal i byrådet er fuldstændig klar over, at det vil være en stor trussel imod den attraktive 'oplevelses-by', hvis corona-krisen får lov til at ødelægge det fysiske handelsliv.

- Roskilde har mange forskellige og spændende forretninger, der tiltrækker folk fra et stort område. De kommer også for at opleve restauranter, caféer, musik, museer og mange andre slags attraktioner. Vi skal i høj grad leve af kultur- og handelsbyen

Skøjtebane i Bymidten - Det stærke handelsliv er i vidt omfang også grundlaget for den store aktivitet indenfor kultur og musik, men det gælder også den modsatte vej.

- Derfor må vi som kommune gøre alt, hvad vi kan for at holde gang i de mange forretninger, der spiller en meget vigtig rolle for vores velstand og velfærd.

Handelen står for hver 10. arbejdsplads og skaber både omsætning samt arbejdspladser, som Roskilde slet ikke kan undvære, siger Tomas Breddam. - I samarbejde med Roskilde Handel og mange andre aktører har vi i en række år haft fokus på at sikre en spændende Bymidte.

Blandt disse initiativer nævner Breddam også kommunens bestræbelser på at få flere indbyggere til at bo i centrum, så byen ikke virker hel tom efter lukketid.

Som et af de konkrete initiativer vil kommunen til vinter sørge for en skøjtebane midt i byen, hvilket også vil trække andre aktiviteter med sig, forklarer borgmesteren.

